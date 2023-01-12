مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-1-2023 فى الدورى المصرى وجميع البطولات

نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-1-2023، حيث تقام العديد من المباريات المهمة فى الدوري المصري وجميع الدوريات والبطولات الأجنبية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-1-2023 فى الدوري المصري وجميع البطولات

على الصعيد المحلي يلتقي الأهلي مع المصري فى الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، وسيحل إنبي ضيفًا على ملعب غزل المحلة لحساب نفس الجولة.

ومن جهة أخرى، يحل تشيلسي ضيفًا على فولهام في إحدى مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ الجولة 7، بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية في بداية شهر سبتمبر 2022، وفي الدوري السعودي يلعب الفتح ضد الاتفاق، والطائي ضد التعاون.

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري المصري

غزل المحلة ضد إنبي – الدوري المصري – الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة – منقولة على قنوات أون تايم سبورت 2.

الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الدوري المصري – الساعة السابعة بتوقيت القاهرة – منقولة على أون تايم سبورت 1.

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الإنجلزيي

فولهام ضد تشيلسي – الدوري الانجليزي EPL – الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة – منقولة على بي إن سبورتس القطرية 1 بريميم.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

فيورنتينا ضد سامبدوريا – الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة- AD SPORTS Premium 1

روما ضد جنوى –الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة- AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم فى كأس الخليج

العراق ضد اليمن – كأس الخليج 2023 Gulf Cup – الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية. بالاضافة لقناة العراق الرياضية.

السعودية ضد عمان – كأس الخليج 2023 Gulf Cup – الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة– منقولة على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية، بالاضافة لقناة السعودية الرياضية وعُمان الرياضية.

وستقام اليوم الخميس مباراة قمة الدوري التونسي بين الترجي والنجم الساحلي على ملعب الأولمبي بسوسة، وستنقلها بشكل استثنائي مجموعة قنوات الكأس القطرية (القناة الثانية)، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد 2023