الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة والد ريم البارودى بعد صراع مع المرض

ريم البارودى
ريم البارودى

توفي منذ قليل والد الفنانة ريم البارودى بعد صراع مع المرض، إذ كان يرقد فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات منذ قليل.

وكشفت ريم البارودي منذ أيام أن والدها تعرض لوعكة صحية، وأجرى عملية جراحية، وكتبت ذلك في منشور عبر حسابها بإنستجرام طالبت فيه من الجميع أن يدعو لها ويساندها، وكتبت فيه: "يا رب يا رب قادر يا كريم، يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يا بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء".

وشاركت مؤخرًا الفنانة ريم البارودى فى مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة .

وقالت ريم مؤخرًا فخورة بالوقوف أمام نجم كبير وعظيم مثل الفنان محمود حميدة"، مشيرة إلى أنها تعتبر المسلسل محطة فاصلة ومهمة فى حياتها الفنية.

ودارت أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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