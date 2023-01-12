الرئيس الليتوانى: سنمنح القوات الأوكرانية أنظمة دفاع جوى ومدافع مضادة للطائرات

أعلن الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، الأربعاء، أن بلاده ستمنح القوات الأوكرانية أنظمة دفاع جوي ومدافع مضادة للطائرات.

وقال نوسيدا في مؤتمر صحفي مشترك في لفوف مع نظيريه الأوكراني والبولندي فولوديمير زيلينسكي وأندريه دودا "اليوم حملت أنباء طيبة لأوكرانيا، إننا ننقل أنظمة دفاع جوي ومدافع مضادة للطائرات"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ماكغريجور: نخشى تسليم دبابات لكييف خشية وقوعها بيد الجيش الروسى

وفى وقت سابق من اليوم، كشف المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" دوغلاس ماكغريجور، عن تخوف واشنطن وبرلين من تسليم دبابات "أبرامز وليوبارد 2"، لكييف التي يمكن للجيش الروسي الاستيلاء عليها في معارك مع الجيش الأوكرانى المنهار.

وقال ماكغريجور فى تصريحات صحفية، "أتفهم موقف الألمان، أعتقد أنهم يخشون بشكل مبرر أن يتم الاستهزاء بهم، ولن يتم تدمير معداتهم فحسب، بل سيتم الاستيلاء عليها في كثير من الحالات، وتوجد نفس المخاوف من جانب الإدارة الأمريكية، وأعتقد أننا ندرك أن القوات الأوكرانية تنهار".

وتابع المستشار الأمريكي: "سيكون من المستحسن إرسال دبابات أمريكية أو ألمانية لتسهيل صيانة واستبدال الأجزاء على الآلات، مضيفا أنه من بين النموذجين، سيتم اختيار الألمانية "ليوبارد 2" بسبب محرك الديزل الموثوق به، والذي لا يحتاج إلى التزود بالوقود كل ست أو ثماني ساعات.

وطالبت سلطات كييف كثيرًا الولايات المتحدة وألمانيا بتوفير مركبات مدرعة للعمليات الهجومية، وقال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت، في تعليقه على طلبات كييف، إن حكومة البلاد لا تنوي حاليا تزويد أوكرانيا بـ "ليوبارد 2".

فى السياق ذاته، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتقديم دبابات "أبرامز" لأسباب فنية، إذ أنها تزن 55 طنا وتعمل بمحرك توربيني يستهلك الوقود بمعدل هائل.

وأضاف صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكى مطلع، أن المركبات المدرعة الأمريكية معرضة للأعطال وتتطلب خبرة صيانة جادة.