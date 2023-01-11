الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودانى: زيارتى إلى ألمانيا تأكيد على قوة العلاقات بين بغداد وبرلين

السوداني
السوداني

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن زيارته الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيدًا على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين، لافتًا إلى أن "برنامج حكومته يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد".

وأضاف، أن "الخبرة الألمانية تعتبر ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد"، مؤكدًا "نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار إلى أن "بناء اقتصاد قوي يمنح الشباب العراقي فرصة للاستثمار"، مبينًا أنه "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وتابع: "سنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكدًا "سنعمل أيضًا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقًا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".

ولفت إلى أن "برلين ساهمت بنحو 3.4 مليار دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق"، منوهًا بأن "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 37000 عراقي في الحصول على وظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة بينهم 30 في المائة من النساء".

وبين أن "ألمانيا تساهم بفاعلية في صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق"، مشيرًا إلى أن "مجالات التعاون بين العراق وألمانيا متعددة الجوانب".

وأشار إلى أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن "محطات الطاقة هذه هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد".

السوداني العراق ​ألمانيا​ المرتقبة زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الرئيس الأوكرانى: نتوقع شيئا أكثر من تصريحات الناتو حول الأبواب المفتوحة

خبير مصرفى: لا أتوقع صعود الدولار مرة أخرى.. والسوق تستقر خلال شهر (فيديو)

ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السنيمائى ومستلزماتها

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

«بسبب خلافات عائلية».. حبس المتهم بقتل سيدة بأسيوط 4 أيام

المعمل الجنائى يعاين شقة نشب بها حريق فى البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال