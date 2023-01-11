السودانى: زيارتى إلى ألمانيا تأكيد على قوة العلاقات بين بغداد وبرلين

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن زيارته الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيدًا على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين، لافتًا إلى أن "برنامج حكومته يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد".

وأضاف، أن "الخبرة الألمانية تعتبر ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد"، مؤكدًا "نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار إلى أن "بناء اقتصاد قوي يمنح الشباب العراقي فرصة للاستثمار"، مبينًا أنه "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وتابع: "سنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكدًا "سنعمل أيضًا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقًا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".

ولفت إلى أن "برلين ساهمت بنحو 3.4 مليار دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق"، منوهًا بأن "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 37000 عراقي في الحصول على وظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة بينهم 30 في المائة من النساء".

وبين أن "ألمانيا تساهم بفاعلية في صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق"، مشيرًا إلى أن "مجالات التعاون بين العراق وألمانيا متعددة الجوانب".

وأشار إلى أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن "محطات الطاقة هذه هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد".