الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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متحدث التعليم يكشف تفاصيل مبادرة إحياء المسرح المدرسى بالتعاون مع «المتحدة»

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتطوير آلياتها لخدمة اكتشاف المواهب في المدارس وكانت البداية بإطلاق مسرحية "تقدر" ضمن المبادرة.

بداية تنفيذ المبادرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المبادرة سيتم تنفيذها مع بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ولن تنتهي بانتهاء العام الدراسي وتستمر طوال العام.

وتابع: "يتم التجهيز للمبادرة منذ عام تقريبًا، وخلال شهور تم وضع المسارح بالمدارس المختلفة على مستوى الجمهورية ومراجعتها وتحديد المعوقات التي تقف أمام المسارح، وتم حساب كل الأمور بدقة قبل تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني"، مؤكدًا أنه تم رفع كفاءة المسارح.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، وإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم.

التعليم إحياء المسرح المدرسي المتحدة اكتشاف المواهب بداية تنفيذ المبادرة الترم الثاني العام الدراسي

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