استشارى صحة نفسية: إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية خطر يهدد حياتهم

قالت رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، إن معدل جلوس الطفل على مواقع التواصل الإلكتروني والألعاب الإلكترونية يجب ألا يتخطى الساعة الواحدة في اليوم.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

وأكدت الدكتورة رشا الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه إذا وصل الطفل إلى إدمان الألعاب الإلكترونية يجب هنا التعامل مع الطفل تدريجيًا، من خلال تقليل عدد ساعات التعامل الإلكتروني بشكل جزئي وليس كليًا.

إدمان الأطفال للإنترنت

وأضاف في حديثه، أن الألعاب الإلكترونية تجعل الطفل يشعر بالسعادة مثلما يفعل عقار المخدرات بالجسم، ولهذا إذا شعر ولي الأمر بالحزن الشديد والرفض غير المقبول من الطفل عند منعه من تلك الألعاب هنا نقول إن الطفل مدمن لتلك الألعاب، معبرة: "لازم نقلل عدد ساعات المشاهدة، الاشتراك للطفل بالأنشطة الرياضية، أخذ الطفل لزياره أقاربه ومقابلة الناس والتعامل معهم".