الثلاثاء.. مجلس النواب يواجه وزير الرى بأكثر من 100 أداة رقابية

خصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة أكثر من 100 أداة رقابية عبارة عن طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة الموجهة لوزير الموارد المائية والري.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وكذلك مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.

كما يناقش المجلس طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، وكذلك سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.

ويناقش المجلس أيضا طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، وكذلك طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.

كذلك يناقش المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك طلبات إحاطة حول إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضٍ زراعية خصبة رغم وجود أراضٍ أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة حول التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة في الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه والمقام عليه منازل، وطلب آخر عن إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.

كما يناقش المجلس إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول.