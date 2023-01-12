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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 12-1-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الارصاد الجوية وجود تقلبات في حالة الطقس اليوم الخميس مع زيادة فرص تساقط الأمطار خاصة على المدن الساحلية، ويسود الطقس البارد في ساعات الصباح الباكر ومساءً مع غروب الشمس، مع استمرار تكون الشبورة المائية، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 12-1-2023.

 

حالة الطقس اليوم 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود الطقس البارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

وقال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية في تصريحات إعلامية، إن الطقس على  القاهرة يشهد استقرارا وتكون درجات الحرارة غدا في المعدل الطبيعي مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، مع وجود تقلبات جوية تبدأ من اليوم  الخميس بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على الإسكندرية ومطروح ودمياط والبحيرة وتمتد لمحافظات الوجه البحرى.

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وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وسقوط الأمطار الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

وعن خارطة الأمطار اليوم الخميس قال محمود شاهين أن  الأمطار ستكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد أقل حدة في المناطق الداخلية حيث تصل إلى مناطق الوجه البحري وخفيفة على مناطق القاهرة الكبرى.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

 

 

  • القاهرة والوجه البحرى: 18-11

 

  • السواحل الشمالية 17-13

 

  • جنوب سيناء 22-12

 

  • شمال الصعيد 19-7

 

  • جنوب الصعيد 22-10
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الطقس الأرصاد الجوية امطار الرياح تقلبات جوية الشبورة المائية خارطة الأمطار

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