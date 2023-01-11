الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» ينظم حفلًا لتكريم قيادات الإدارة التعليمية بالقاهرة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شارك النائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الإسكان في حزب مستقبل وطن بالقاهرة في حفل تكريم- نظمه الحزب- قيادات الإدارة التعليمية من الموجهين في كافة المواد الدراسية، وكذلك أمانة التعليم والبحث العلمي لحزب مستقبل وطن القاهرة الجديدة بقيادة الدكتورة سمر سيد والمدرسين المشاركين في المراجعات النهائية بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والمهندس شريف سلطان أمين عام مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة قسمي التجمع الأول والخامس، وأعضاء الأمانة للحزب في القاهرة الجديدة.

وأكد صبور أن الحفل يأتي في إطار تكريم هذه الرموز لجهودهم ودورهم البناء في العملية التعليمية، وتقديرًا لجهود الأمانة في تفعيل دور الحزب الاجتماعي، وتوفير كافة السبل والوسائل للمواطنين في مجال البحث العلمي المتطور.

إدارة القاهرة الجديدة التعليمية الحماية الاجتماعية المراجعات النهائية حزب مستقبل وطن النائب احمد صبور تكريم الموجهين

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