حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الخميس 12 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية، اليوم الخميس 12 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة.

عاطفياً: القساوة مع الشريك لا تنفعك بشيء، لأنك ستشعر بوحدة وبفراغ كبيرين إذا قرر الانفصال عنك.

صحياً: حاول أن تثير حماسة العائلة للقيام بنشاطات وتحركات تعود بالنفع على الصحة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.

عاطفياً: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائماً في كل خطواتك.

صحياً: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جداً.

عاطفياً: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.

صحياً: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.

صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

إيجابيات مواليد الأبراج النارية

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

سلبيات مواليد الأبراج النارية

ومن أكثر السلبيات التي توجد في مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، بل وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، فيزيد عندهم فكرة الامتلاك في كل شيء سواء في العمل أومع الشريك.