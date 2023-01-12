سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 12-1-2023

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر العملات أمام الجنيه ومنها الريال السعودي، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 7.92 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 12-1-2023.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.88 جنيه للشراء، و7.92 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 7.91 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 7.91 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.01 جنيه للشراء، و8.07 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.92 جنيه للشراء، و7.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 7.85 جنيه للشراء، و7.91 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 7.85 جنيه للشراء، و7.90 جنيه للبيع.

تحويلات المصريون من الخارج

بلغ حجم تحويلات المصريين من الخارج في آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري في الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2.33%، وسجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، بنسبة تراجع تبلغ نحو 8.3%.

واتجه البنك المركزي المصري اليوم إلى رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الساعات الأخيرة من صباح أمس الأربعاء 11 يناير ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، ويسعي البنك المركزي بهذا القرار لتوفير الدولار للمستوردين في السوق الرسمية في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر كبيرة مع تراجع طلب المستوردين وشركات الاستيراد الدولار من سوق السوداء.

وسبق أن قرر رفع أسعار الفائدة 300 نقطة وذلك بالتزامن مع السماح لعملة الجنيه بالانخفاض مقابل سعر الدولار.