الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«شابيلا».. أستاذ علاقات دولية: الشعب الصومالى أدرك حقيقة «الشباب الإرهابية» سريعًا

معاناة الشعب الصومالي
معاناة الشعب الصومالي

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" الفيلم الوثائقي "شابيلا" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لعرض قصة معاناة الشعب الصومالي من نوبات الجفاف الشديدة والتيارات الإرهابية التي تعمل تحت ستار الإسلام.

الشباب الإرهابية

كشف الدكتور حسن شيخ على نور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مقديشو، عن أعمال التخريب التي تقوم بها حركة الشباب الإرهابية، حيث أكد أن حركة الشباب الإرهابية استخدمت الدين كغطاء سياسي في بداية الأمر بقول إنها تريد تعزيز ثوابت الدين الإسلامي بالصومال، ولهذا لقيت تلك الجماعة ترحيبًا كبيرًا من الشعب في بداية الأمر، ولكن تم كشف مخططاتها سريعًا وأنها على تواصل بالقوات الخارجية لتنفيذ أعمال التخريب التي تقوم بها بين الحين والآخر.

تدهور النشاط الزراعي بالصومال 

وفي سياق متصل، أشارت سميرة قايد، مديرة مركز هيرال للدراسات بالصومال، إلى أن الشعب الصومالي يضطر إلى النزوح للعاصمة هربًا من الجفاف الشديد الذي دمر النشاط الزراعي بالصومال والحكم الجائر.

القاهرة الإخبارية الشباب الإرهابية نزوح الصوماليين شابيلا حسن شيخ علي نور

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وائل لطفي

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