وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان حفل افتتاح الملتقى الأول للإبداع والابتكار

للذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد صديق المدير التنفيذي لمنصة مصر الرقمية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل افتتاح الملتقي الشبابي الدولي الأول للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري.

تقدم وزير الشباب والرياضة في بداية كلمته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة السفراء والمشاركين في الملتقي في بلدهم الثاني مصر، مشيرا إلى أن إقامة الملتقي في نسخته الأولى تحت رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يأتي انطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بمجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في العديد من المجالات.

مضيفًا أن العلوم الحديثة والتكنولوجيا أصبحت هي الركيزة الأساسية التي تنهض بها الشعوب، حيث تدخل التكنولوجيا في جميع الصناعات الحديثة والتي تسهم في البناء والتطور.

لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة على إقامة الملتقي ومشاركة عديد من الدول به من أجل الاستفادة بخبرات الآخرين في مجال التطور التكنولوجي، موضحًا أن الملتقي يهدف إلى تنمية الوعي العلمي والثقافي، وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم المختلفة في البناء والتطور والتنمية.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته، بالإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إقامة جلسات حوارية نقاشية بين الشباب المشارك، والتي تتعلق بالذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من المتحدثين الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات.

تقدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالترحيب بالسادة المشاركين في الملتقي، مؤكدا أن هذا المجال لم يعد من الرفاهيات ولكنه أصبح ضرورة، والذي سيسهم في المستقبل بشكل كبير في النهوض بمصر من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها للمساهمة في العديد من المجالات.

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل بناء جيل جديد متسلحًا بالعلم والمعرفة لمواكبة التطور، والذي ظهر جليًا في إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية الدولة الشاملة للنهوض بجميع مؤسساتها.

واختتم محافظ القاهرة كلمته مثنيًا على الملتقي، موضحًا أنه يهدف بشكل كبير إلى دعم التطور التكنولوجي، والتعاون واكتساب الخبرات بين الدول المشاركة في الملتقي.

فيما تقدم الدكتور أحمد صديق المدير التنفيذي لمنصة مصر الرقمية، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تناول ودعم مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا المجال لم يعد من الرفاهيات ولكنه أصبح ضرورة للدول والشركات المختلفة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يستخدم في العديد من المجالات ومنها "الصناعات المختلفة، الطب، والعديد من المجالات الأخري".

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز فكر الذكاء الاصطناعي من أجل العمل على إحداث تاثير اقتصادي ونهضة صناعية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص بمختلف استخداماته.

الجدير بالذكر انه يشارك في الملتقي 150 شابا وفتاة من 15 دولة، وهم: "الإمارات، اليمن، الأردن، فنزويلا، بنجلادش، بيلاروسيا، اسبانيا، كوت ديفوار، نيجيريا، تنزانيا، فيتنام، قطر، بلجيكا، العراق، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة".

حضر حفل الافتتاح كل من السيد على الطاهر، أمين عام اتحاد الإمارات للألعاب الإلكترونية، النائبة دينا هلال، عضو مجلس الشيوخ، النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الشيخ ياسين التهامي.

وسفراء وممثلون عن كل من دول "تونس، الأردن، غانا، بيلاروسيا، السودان، الهند، أذربيجان، كازاخستان، بنجلاديش، بيلاروسيا، مالاوي، اليمن، بوركينا فاسو".

كما حضر حفل افتتاح الملتقي من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتورة نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، الدكتور عيد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذ علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة لتنمية النشء والشباب، وإسلام الشامي منسق عام الملتقي.

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