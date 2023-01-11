الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تحذر المواطنين من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين من رسائل هاتفية ترسل إليهم تفيد تقديم الوزارة إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة، موضحة أن الأرقام الهاتفية التي ترسل تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وشددت على أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة moss.gov.eg، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق خلف تلك الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.

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