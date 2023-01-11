الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار غزيرة على عدة أنحاء.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية، أوضحت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، من المتوقع أن تمتد إلى باقي السواحل الشمالية الغربية مع الساعات المقبلة، إذ يشهد حالة الطقس، غدا الخميس، استمرارا لفرص الأمطار على مناطق بالبلاد تتراوح بين المتوسطة والرعدية.

طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الخميس سيكون باردًا في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يشهد الطقس، غدا الخميس، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يعقبها فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الخميس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن يومي الجمعة والسبت المقبلين، يشهدان حالة الطقس شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس خلال يومي الأحد والأثنين 15 و16 من الشهر الجاري، تشهد الأجواء فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%-40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى أن حالة الطقس تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد الأرصاد الجوية أقمار الصناعية أرصاد الجوية الصباح الباكر الطقس غدا الخميس

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