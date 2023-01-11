الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تشغيل العيادة الخارجية في الفترة المسائية بمركز الكبد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تشغيل العيادة الخارجية في الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بإشراف الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز أبحاث الكبد والقلب، والدكتور رضا يونس، رئيس الهيئه الطبيه بمركز الكبد والقلب بكفر الشيخ، تنفيذًا لمبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  بالتعاون مع  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، يتم الكشف يوميًا بواسطة نخبه ممتازه من الاستشاريين والأخصائيين ويوجد بالعيادة جهاز أشعة تلفزيونية علَي البطن وجهاز فبيرو سكان، لتحديد مدى درجة تليف الكبد.

الجدير بالذكر أن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ سبق وأعلن عن استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة بفرع كفر الشيخ للتأمين الصحي الخدمة لأهالي المحافظة بالفترة المسائية بعيادات العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، وعيادة الحامول من الساعة الخامسة للساعة الثامنة مساء.

السيسي مركز الكبد كفر الشيخ الصحة عيادات

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