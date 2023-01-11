ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1950 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير الأمن، من ضبط 10 أسلحة نارية، و5 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وبانجو" 200 جرام هيروين، إضافة لضبط 20 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.



‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1950 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 18 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 64 مخالفة سير بدون تراخيص 29 بدون رخص قيادة و19 بدون رخص تسيير، و1760 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.