«شارموفرز» يعود بـ«كرڤان» تعرف على التفاصيل

بعد غياب 4 سنوات عن طرح الألبومات، فاجأت فرقة شارموفرز جمهورها مع بداية عام 2023 بإطلاق فيديو كليب جديد، لأغنية "كرڤان"، وهى عنوان الألبوم الجديد، الذى يضم مجموعة من الأغنيات المتنوعة، وتحتوي كل أغنية على قصة، سيتم طرحها على فترات.

تم تحضير كليب "كرڤان" مع المخرجة نيروز أبو زيد منذ فترة، واستقر الجميع على التصوير فى ستوديو مصر، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلمات الأغنية، واستغرق التصوير يومًا واحدًا.

أغنية "كرڤان" كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفارة، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.