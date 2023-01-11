الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«بلاش تفوتك الفرصة».. الشروط والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف بمترو الأنفاق 2023

مترو الانفاق
مترو الانفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن وظائف بمترو الأنفاق 2023، في عدة تخصصات بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، وهو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

وأعلنت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للأنفاق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل هذه الوظائف، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم يوم 25 يناير.

وجاءت شروط وظائف مترو الأنفاق 2023 كالآتي:

يمتلك المتقدم خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

يكون حاصلا على مؤهل متوسط، فوق المتوسط، أو عال.

لا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

أن يكون المتقدم قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

القدرة على تحمل المسؤولية وضوابط العمل والانضباط الذاتي.

أن يلتزم المتقدم للحصول على الوظائف باللوائح والقوانين المقررة.

ليس لديه سجلات جنائية.

أن يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

الأوراق المطلوب لشغل وظائف مترو الأنفاق 2023 :

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي صورة شهادة الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

- 2 صور شخصية 4 ×6.

كيفية التقديم لوظائف مترو الأنفاق 2023

تستطيع تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف وظائف مترو الأنفاق 2023، عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان "ص بـ466 رمسيس_كود 11794"، مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.

جدير بالذكر أن عملية البحث على مدار الساعات الماضية قد كثرت على وظائف مترو الأنفاق بعد الإعلان عنها على صفحتها عبر فيس بوك، باحثين عن الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم، رغبة في الالتحاق بفرصة عمل في مكان حكومي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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