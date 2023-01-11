مؤتمر تشافي قبل مواجهة بيتيس في السوبر الإسباني.. وتعليقه على لعب رونالدو بالسعودية

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن المباراة التي ستجمع فريقه بمواجهة ريال بيتيس، في كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال بيتيس غدًا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"ريال بيتيس فريق يحب الاستحواذ على الكرة، بيليجريني مدرب مهاجم ولديه لاعبين رائعين ويضغطون بشكل جيد. بدنيًا لديهم محور مزدوج قوي للغاية ، لكننا سنحاول الاحتفاظ بالكرة قدر الإمكان".

وأكمل قائلًا:"يستمتع ريال بيتيس باللعب بالكرة وهو خصم موهوب تقنيًا، في رأيي ، هم أحد أفضل الفرق في الدوري الإسباني. لا نريد أن نفقد هويتنا وسنحاول الهيمنة بالكرة".

وأضاف:"إمكانية الفوز بأول لقب لي كمدرب برشلونة؟ نحن في لحظة جيدة ونحن هادئون. سنحاول إظهار شخصيتنا. كأس السوبر هو لقب ونريد الفوز به. نحن متحمسون بشكل خاص للفوز بها وسوف يمنحنا الكثير من السلام".

وزاد:"إذا فزنا بكأس السوبر سنحاول الاستمرار في المنافسة على باقي الألقاب. الآن نحن نركز على كأس السوبر، يجب ألا نرتكب أي أخطاء،هل نحن المرشحون للفوز باللقب؟ أشعر أننا في لحظة جيدة، لكن يجب أن نثبت أننا المرشحون ، على أرض الملعب. بيتيس خصم صعب ... لا أرى أنفسنا كمرشحين، غدًا سيكون نهائيًا بالنسبة لنا".

وأردف:"بطولة كأس السوبر تُقام من مباراتين وسوف يمنحنا الفوز بها الكثير، ليس لدينا أي إصابات ونحن في لحظة جيدة ، لكن علينا إثبات ذلك على أرض الملعب، إذا فزنا بكأس السوبر ، فسوف يقوينا كثيرًا ، لكن إذا خسرنا ، فسيكون هذا لقبًا خسرناها، سوف نتنافس على أعلى مستوى غدًا.. نحن في لحظة إيجابية للغاية. سوف يمنحنا الكثير من راحة البال إذا فزنا".

وعن لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية، قال:"نحن محترفون ومن الواضح أن هناك عمل تجاري، أعتقد أن جميع الأندية تستفيد منه. هناك أشياء إيجابية وسلبية".

وعن سيرجيو بوسكيتس، قال"بالنسبة لي ، إنه لاعب كبير، إنه القائد. إنه دائمًا موجود للفريق. من وجهة نظر كرة القدم ، هو بمثابة توازن الفريق. هناك مرحلة قبل وبعد في مركز خط الوسط الدفاعي مثل وصوله، هو لاعب حيوي بالنسبة لنا".

وعن كريستيانو رونالدو وانتقاله للدوري السعودي: "لقد وقع مع أحد أفضل الأندية في المملكة العربية السعودية، لكن هذا يمثل تحديًا، هذا الدوري معقد للغاية، لعبت ضد العديد من فرقهم عندما دربت السد، وسيكون تحدي كبير بالنسبة له، الدوري السعودي هو دوري تنافسي للغاية ، وكريستيانو رونالدو لاعب تنافسي، أنا متأكد من أنه سيقدم أداءً جيدًا وسيحدث فرقًا".

وعن رافينيا، قال:"إنه منفتح على اللعب في أي مركز وكان مهمًا للغاية ، سواء كلاعب أساسي أو كبديل. إنه دائمًا ما يحدث فرقًا".

وعن أسلوب لعب برشلونة، قال:" هناك الكثير من الحديث عن هويتنا. لا نريد أن نخسره ، نريد الهيمنة والاستمرار في الهجوم. لكن في الماضي ، كان عدد قليل من الفرق تضغط في المقدمة ، والآن يضغط الجميع تقريبًا وهذا أمر صعب. من الصعب السيطرة لمدة 90 دقيقة".

وعن فيران توريس، قال:" إيقافه لن يكون له علاقة بموقف ممفيس ديباي مع النادي، أعتقد أن عقوبة إيقافه كانت مبالغ فيها، كان مجرد مشاجرة".

وعن ممفيس ديباي، قال:"لم نعقد اجتماعًا ولا نعرف شيئًا. قلت قبل أيام إنه إذا لم يلمسوا الفريق فأنا سعيد. لا توجد تطورات جديدة على حد علمي. لم أر ماتيو أو لابورتا. إذا كان هناك أي أخبار ، فسيبلغونني بذلك".