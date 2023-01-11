وفاة مدمن هيروين أثناء العلاج من ورم فى مستشفى بالمعصرة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء تلقي العلاج من ورم داخل مستشفى، بسبب إدمانه الهيروين المخدر، وذلك عقب شهرين من دخوله.

وردت إشارة للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من المستشفى العام، باستقبال المواطن "محمد محمود"، 35 سنة، مصاب بأورام ويتلقي العلاج، وتوفي إثر ذلك.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية مدمن مادة الهيروين وترك الإدمان وأصيب بأورام وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى وتوفي جراء المرض، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى.