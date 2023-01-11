الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة مالك «عقار فيصل المحترق» من تهمة التزوير

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة مالك «عقار فيصل المحترق» ومهندسين سابقين بحى كرداسة من تهمة التزوير والتربح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك وصلاح الدين دياب عبدالجواد، وسكرتارية عبدالعزيز مناع ورأفت عبدالتواب.

وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائرى للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نُسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين- سكان العقار- للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

التربح التزوير براءة عقار فيصل المحترق مهندسين سابقين

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عام الفلاح المصرى

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