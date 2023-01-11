الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين فى حريق منزل بالأقصر

حريق منزل
حريق منزل

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حريقًا محدودًا فى منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح.

وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى، وهم: جرجس بطرس غالي، 35 سنة مصابًا بحروق فى الرقبة والكتف، دميانة ثروت مرقس، 27، مصابة بحروق في الرقبة والوجه، جوفانى جرجس ثروت، 3 سنوات، مصابًا بحروق بالجسم واختناقات، و"باستر جرجس ثروت"، سنة واحدة، مصابًا باختناق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأقصر منزل حريق اصابة خضار مواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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