4 مصابين فى حريق منزل بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حريقًا محدودًا فى منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح.

وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى، وهم: جرجس بطرس غالي، 35 سنة مصابًا بحروق فى الرقبة والكتف، دميانة ثروت مرقس، 27، مصابة بحروق في الرقبة والوجه، جوفانى جرجس ثروت، 3 سنوات، مصابًا بحروق بالجسم واختناقات، و"باستر جرجس ثروت"، سنة واحدة، مصابًا باختناق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.