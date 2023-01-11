بـ249 دولارًا.. طرح نظارات بلوتوث صوتية شمسية وطبية قريبًا

تستعد شركتا "بوس" و"أمازون"، لطرح نظارات طبية وشمسية تعمل بتقنية البلوتوث خلال العام الجاري 2023.

نظارات بلوتوث Bluetooth صوتية

وقال موقع" cnet" الأمريكي والمعني بأخبار التكنولوجيا، إن نظارات البلوتوث الصوتية من سماعات الرأس اللاسلكية المفتوحة تتيح لك سماع العالم الخارجي أثناء الاستماع إلى الصوت المتدفق من هاتفك الذكي والأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية البلوتوث.

وأشار التقرير، إلى أن هناك عددا متزايدا من النظارات الصوتية المتاحة وسيكون هناك المزيد منها قريبا، مع وجود شركات مثل Bose، الشركة الرائدة في هذه الفئة، التي ستقدم الجيل الثاني من هذه الفئة وهي النظارات الشمسية الصوتية.

وأضاف التقرير «معظم النظارات الصوتية لا تبدو رائعة، لكن تبدو العديد من نظارات الصوت والنظارات الشمسية متواضعة أو حتى سيئة، لا سيما تلك التي تستخدم تقنية التوصيل بدلاً من برامج تشغيل الصوت التقليدية».

ومع ذلك، إذا كنت تستمع إلى المزيد من الأصوت سواء كان ذلك بودكاست أو كتبًا صوتية أو راديوًا فإن النظارات الصوتية جيدة لأنها الأقوى في النطاق المتوسط ، كما تعمل معظم النظارات الصوتية الموجودة في هذه القائمة بشكل جيد لإجراء مكالمات هاتفية. يتميز بعضها بميكروفونات لتشكيل الحزمة وتقنية توصيل العظام.

بصرف النظر عن جودة الصوت، فإن العامل المهم الآخر هو تصميم النظارات. هناك الكثير من الاختلافات أيضًا، مع بعض الموديلات التي تناسبها بشكل أفضل وتبدو أكثر أناقة من غيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك إضافة عدسات طبية لمعظم النظارات الشمسية الصوتية، ومن السهل إرسال نظارتك إلى موقع بديل للعدسات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذا يضيف إلى التكلفة الإجمالية، نظرًا لأن العدسات البديلة تكلف عمومًا حوالي 100 دولار إلى 200 دولار، اعتمادًا على نوع العدسة التي تختارها.

Bose Tempo Frames

ويعتبر هذا النوع هو الأفضل بما في ذلك جودة المكالمة وعمر البطارية ونظارة Bose المبتكرة هي في الظاهر نموذج رياضي مصمم للعدائين وسائقي الدراجات النارية، وبينما هي ضخمة بعض الشيء، فإنها تبقى على رأسك بشكل آمن.

ويوفر Tempo صوتًا وعمر بطارية أفضل قليلاً من Tenor وSoprano الأكثر تقليدية المظهر، ويحتوي Tempo على مواصفات أفضل من جميع النواحي، مع شحن USB-C ومحركات أكبر بحجم 22 مم.

وتوفر هذه النظارات الشمسية التي تعمل بتقنية "Bluetooth" أيضًا عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات، وتتمتع بتحكم بسيط في مستوى الصوت بلمسة واحدة حتى تتمكن من ضبط موسيقاك أثناء التنقل وسعرها 249 دولارًا.

الماسح أنزو

دخل Razer بشكل مفاجئ إلى ساحة نظارات الصوت وكانت النتيجة جيدة بشكل مدهش. يأتي زجاج Razer Anzu الذكي في نسختين دائرية ومربعة في خيارين مختلفين من الأحجام ومتاحين الآن.

من حيث الصوت فإن جودته أقل من النوع الأول، ولكن لديهم صوت جهير أكثر من بعض الطرز الأخرى في هذه القائمة، ويمنحهم السعر المنخفض 50 دولارًا أيضًا ميزة قيمة على Bose ، والآن يمكنك الحصول عليها مقابل 60 دولارًا، خصمًا ضخمًا يصل إلى 140 دولارًا.