نهاد أبو القمصان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين عز

تقدمت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، مناشدة السيدات والرجال الانضمام للبلاغ برقم ١٩٥٨ لسنة ٢٠٢٣.

وقالت "أبوالقمصان"، في البلاغ: تطالعنا يوميا المبلغ ضدها ببرنامجها كلام الناس المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، تبث من خلاله خطاب تحريضي لممارسة العنف ضد المرأة، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة.

وتابعت: كما يتضمن خطابها تهكم وسخرية وتنمر على حال الاسرة المصرية الزوجة والزوج المصرى تحديدا، مستغله أحداث ومواقف فردية لوقائع تنشر على مواقع السوشيال ميديا لتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات لتنشر بذلك أفكار تهدم الأسرة التي تعد نواة المجتمع".

وواصلت: ضاربة عرض الحائط أحكام الدستور والقانون وتوجهات الدولة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مصر 2030، فضلاً على استهداف هدم جهود الدولة في تمكين المرأة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، والتي تبذل الدولة جهود كبيرة في مشروعات قومية متعددة منها المشروع القومي لتنمية الأسرة.

واستطردن: ولم تكتف المشكو ضدها بمخالفة قيم الأسرة والتحريض على العنف والتنمر بالمرأة والطفلة، وإنما تجرأت على إهانة رموز التاريخ بالاستخدام الجاهل لكلمة فرعون في غير موضعها وبطريقة غير لائقة لتنجح في جعلها هدف للتهكم والسخرية من كافة المعترضين علي ما تبثه من جهل.

وأوضحت: حيث استمرأت وشجعت أن تكون أحاديثها أكبر مصدر للسخرية للعديد من النشطاء البلوجرز لكلامها، والتي تعمدت الزج فيها بكلمة الفرعون الكبير والفرعون الصغير، وأن الزوج قطعة آثار نادرة لا بُد من المحافظة عليها، وأن تصطحبه الزوجة في يدها حتى وهي ذاهبة للحمام، وذلك بتعمد نشر صورة مشوهة عن الرجل والسخرية منه ومن تاريخنا في ذات الوقت.

وأضافت: وتطاولت و بإلحاح وصل إلى حد الإزعاج المتعمد الذي وصل أن قالت في برنامجها عقب حادثة عنف لامرأة: واحد – صفر ليا، واستكملت الإلحاح في بث رسائل أدت إلى إزعاج العديد من المصريين.

وأكملت: كما حرضت على العلاقات بين الأطفال فيما يتعلق بالأخ والأخت والتعامل مع البنت كخادمة تخدم ما سمته الفرعون الصغير، وأن يناديها بالجرس، لافتة إلى أنها تتعمد المشكو في حقها إلى نشر الجهل والخرافة بادعاء أقوال مرسلة ونشرها على أنها نظريات علمية تقول إنها هي فقط يمكن درسها مثل "الصوت الشتوي والصوت الصيفي" وغيرها من العبارات غير المفهومة.

وقالت: الأمر الذي جعل الدعوة هشتاج # اوقفو_ ياسمين_عز، يتصدر منصات التواصل الاجتماعي لمرات عديدة، ولم يشكل الأمر أي رادع لها بل استمرأت الأمر واستكملت دون رادع.. وكل هذه الأقوال تخرج من حيز حرية الرأي إلى كونها افعال مؤثمة وتعد جرائم بموجب قانون العقوبات.

وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في الوقائع الثابته به لتوجيه الاتهامات ضد المبلغ ضدها.