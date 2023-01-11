انتشال جثمان سيدة غارقة فى ترعة بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، جثمان سيدة عُثِرَ عليها جثة هامدة بمياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "نوال. ع" 55 عامًا مقيمة العزيزية مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية ورود إشارة شرطة النجدة لمركز شرطة منيا القمح، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة ناحية كوبري البطل نطاق منيا القمح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لربة منزل، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منيا القمح المركزى والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، لمعرفة سبب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.