مع وجود إقبال من قبل المواطنين على شراء الشهادات الإدخارية بفائدة 25%، حرص الملايين من المواطنين بمختلف المحافظات على معرفة آخر موعد لشراء شهادات 25% ببنكي مصر والأهلي عبر جوجل، عقب طرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادات ادخارية لمدة محدودة بفائدة قيمتها 22.5% ستصرف شهريا وبفائدة 25% لمدة عام، ومن المفترض غلق باب الشراء طبق تصريحات المسؤولين بالبنكين خلال الفترة القريبة القادمة.

آخر موعد لشراء شهادات 25% ببنكي مصر والأهلي

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير آخر موعد للشهادات الجديدة بفائدة 25% ببنكي مصر والأهلي، وخطوات شراء الشهادات الادخارية.

وكان محمد الإتربي، “رئيس مجلس إدارة بنك مصر”، أوضح أن طرح كافة شهادات الادخار التي قد طرحها البنكي الأهلي ومصر، وتكون مرتفعة العائد، ويأتي لفترة محدودة ولن تظل ممتدة، حيث أن تم إطلاقها لامتصاص الصعود للتضخم الناجم عن جميع الأحداث العالمية، مرجحا أنه سيتم إيقاف طرح الشهادة في أسبوع إلى حوالي 3 أسابيع، ومن سيشتري الشهادة الآن سوف يستطيع صرف العائد طبق دورية الصرف.

موعد غلق الشهادات الادخارية ذات العائد 25%

وكان قد أعلن البنك البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة جديدة تكون بعائد 25% لمدة عام، وسيتم صرفها بنهاية المدة المحددة، أو تكون بفائدة حوالي 22.5% ستصرف بعائد شهري، وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية باجتماعها الأخير برفع أسعار الفائدة بقيمة حوالي 300 نقطة أساس.

وسيتم احتساب فوائد الشهادات الادخارية بدءا من اليوم التالي من شراء الشهادة مباشرة، وسيمكن الاقتراض بضمانهافي هذه المدة، ولا يجوز الاسترداد لقيمة الشهادة قبل مضي حوالي 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم العمل التالي بيوم الشراء، كما ستسترد الشهادة بنهاية مدتها بكامل مبلغها اللاسمي ويمكن استردادها وتكون قبل ذلك التاريخ طبق القيم الاستبدادية المقررة في البنك.

خطوات شراء الشهادات الادخارية

وحدد بنك مصر جميع خطوات شراء الشهادة الادخارية، من خلال امتلاك حساب ببنك مصر والأهلي قيمة الشهادة كحد أدنى بمبلغ 1000 جنيه، ثم يتم تنزيل تطبيق بنك مصر الذكي، وأيضا الاشتراك بخدمة الموبايل البنكي، ثم بعدها عليك اختيار الشراء للشهادات من التطبيق، وملء جميع البيانات المطلوبة، ثم قم بتحديد قيمة الشهادة ونوعها، واضغط على تأكيد للقيام بسحب قيمة الشهادة من خلال الحساب.