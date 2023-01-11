الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحلبوسي يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن

العراق
العراق

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، نظيره الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له في مبنى المجلس، حيث عُقدت مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي في بيان له،  أهمية العمل على مستوى البرلمانيين؛ لتوحيد الرؤى وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، واستمرار التعاون على مستوى البرلمان العربي والآسيوي والإسلامي واتحاد البرلمان الدولي لتبني قضايا مشتركة، مشيرا إلى أولوية القضية الفلسطينية والموقف الداعم لها من قبل العراق والأردن.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي، أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاق، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة؛ لزيادة الإيرادات الوطنية وتعدُّد منافذ التصدير، كما ثمَّن الحلبوسي، دعم الأردن والعاهل الأردني عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

وعبَّر رئيس مجلس النواب الأردني عن اعتزازهم بنجاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين البلدين في السعي نحو تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره، مؤكدا أهمية تدعيم خطوات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها. 

وأكد الصفدي، ضرورة عمل البرلمانيين بمزيد من التنسيق والتعاون، والنهوض بالأدوار التشريعية في مساندة جهود البلدين نحو تدعيم كل أشكال التعاون المشترك؛ من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن بلاده بقيادة الملك عبد الله الثاني تدعم العراق حكومةً وشعباً في جميع المجالات والمستويات.

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رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي العلاقات الثنائية البرلمانين العراق القمة الثلاثية

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