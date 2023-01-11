الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 23 تاجر مخدرات بالقليوبية

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 2127 حكما قضائيا متنوعا وضبط 13 قطعة سلاح نارى وأبيض.

واتخذت كل الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

سلاح نارى مديرية أمن القليوبية مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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