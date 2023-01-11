الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء يستقبل سكرتارية آلية مراجعة النظراء الأفريقية

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

استقبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سكرتارية آلية مراجعة النظراء الأفريقية، فى إطار مواصلة حلقات العمل الأفريقى المشترك بين الجهاز وآلية مراجعة النظراء نحو توطيد الالتزام بمبادئ الاتحاد الأفريقى ذات الصلة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تطوير الأدوات المناسبة لتقييم أداء ودعم برامج الدول الأفريقية فى هذا المجال، وذلك للتعرف على التجربة المصرية فى منظومة جمع البيانات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على التجربة المصرية واستعراض القدرات الخاصة بالجهاز فى جمع وتحليل البيانات والتى تمثل عنصرًا ضروريًا لبناء دولة وطنية قوية، وكذلك مناقشة سبل التعاون المستقبلية بين الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبين الجهاز تحقيقًا لأهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، لتعزيز الثقة نحو مستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.

تناول برنامج الزيارة عدد من الموضوعات من أهمها عرض لدور ومهام الجهاز بوصفة الجهة المنوط له إصدار البيانات والإحصاءات الهامة فى كافة المجالات وكذلك إجراء المسوح والبحوث والتعدادات الإحصائية، كما يتناول آلية مراجعة النظراء للتقدم المحرز على صعيد بناء مؤشر الحوكمة، وأخيرًا زيارة لغرفة عمليات التعداد الاقتصادى السادس المقرر تنفيذه فى 2023 والذى يقوم الجهاز بإجرائه كل خمس سنوات.

يذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هى مبادرة تتبناها عدد من الدول الأفريقية بينهم مصر، حيث تختص بمجالات الديموقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت الآلية عملها بالفعل فى مارس 2003، كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتى بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية، وتقوم الدول الأعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لأدائها فى هذه المجالات.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراجعة النظراء الأفريقية التنمية المستدامة مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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