العراق يدعو السعودية إلى اعتماد التعداد السكاني الجديد

دعت الحكومة العراقية، اليوم، السلطات السعودية إلى اعتماد التعداد الحقيقي الجديد لسكان العراق.

وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في بيان، إن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي دعا خلال لقائه مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة، إلى اعتماد التعداد السكاني الجديد الذي يبلغ 42 مليون و500 ألف مواطن، مبينا أن منح السلطات السعودية للعراق مقاعد الحج الحقيقية نسبة لسكان، سيحقق رغبة أكثر عدد من المواطنين الذين يمنون النفس باداء فريضة الحج المباركة.

وأضاف البيان، أن رئيس الهيئة قد استطاع خلال سلسلة اللقاءات التي أجراها مع الجانب السعودي خلال زيارته الجارية للمملكة، تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، آخر مستجدات ملف التعداد في العراق، وأكد بذل جهود حكومية كبيرة لإجرائه في موعده بعام 2023، أشار إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونياً ويتوقف على توفير التخصيصات المالية بموازنة 2023.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير ونأمل أن يتحقق في الموعد المذكور، موضحا أن موازنة التعداد العام للسكان المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء بحدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية ولكن لا تزال محدودة.