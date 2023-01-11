الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى جميع البطولات والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد المباريات بشكل يومي، خاصة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-1-2023، فى الدوري المصري وجميع البطولات الأجنبية ونستعرضها لكم فى السطور التالية.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتشهد مباريات اليوم فى الدوري المصري مباريات قوية تجمع الزمالك والاتحاد السكندري، بينما يلتقي بيراميدز وفيوتشر.

 

كما سنكون على موعد مع مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، وفي كأس الرابطة الإنجليزية تستكمل مباريات الجولة بمباراة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس كاراباو أمام ساوثامبتون، بينما يخوض ميلان مباراته في دور الـ16 من كأس إيطاليا أمام تورينو.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير في الدوري المصري الجولة الـ 13 

  • سموحة – طلائع الجيش 14:45 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 2
  • الداخلية – البنك الأهلي 14:45 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 1
  • الاتحاد السكندري – الزمالك 19:00 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 1
  • فيوتشر – بيراميدز 19:00 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 2

جدول ترتيب الدورى المصرى ومواعيد مباريات الجولة 13

مواعيد مباريات اليوم فى كأس السوبر الإسباني – دور الـ 16

  • ريال مدريد – فالنسيا 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 السعودية SSC1 HD

 

مواعيد مباريات اليوم فى كأس إيطاليا – دور الـ 16

ميلان – تورينو 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 Starz Play App

 

مواعيد مباريات كأس كاراباو الدور ربع النهائي والقنوات الناقلة

  • نوتنجهام فورست – وولفرهامبتون 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
  • ساوثامبتون – مانشستر سيتي 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي – الجولة الـ 18

 

  • باريس سان جيرمان – أنجية 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD
  • ستراسبورج – لانس 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية beIN Sports 4 HD
  • تروا – مارسيليا 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD
مباريات مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم فى الدوري المصري الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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