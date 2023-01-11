يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد المباريات بشكل يومي، خاصة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-1-2023، فى الدوري المصري وجميع البطولات الأجنبية ونستعرضها لكم فى السطور التالية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتشهد مباريات اليوم فى الدوري المصري مباريات قوية تجمع الزمالك والاتحاد السكندري، بينما يلتقي بيراميدز وفيوتشر.

كما سنكون على موعد مع مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، وفي كأس الرابطة الإنجليزية تستكمل مباريات الجولة بمباراة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس كاراباو أمام ساوثامبتون، بينما يخوض ميلان مباراته في دور الـ16 من كأس إيطاليا أمام تورينو.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير في الدوري المصري الجولة الـ 13

سموحة – طلائع الجيش 14:45 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 2

الداخلية – البنك الأهلي 14:45 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 1

الاتحاد السكندري – الزمالك 19:00 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 1

فيوتشر – بيراميدز 19:00 بتوقيت القاهرة OnTime Sport 2

مواعيد مباريات اليوم فى كأس السوبر الإسباني – دور الـ 16

ريال مدريد – فالنسيا 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 السعودية SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم فى كأس إيطاليا – دور الـ 16

ميلان – تورينو 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 Starz Play App

مواعيد مباريات كأس كاراباو الدور ربع النهائي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فورست – وولفرهامبتون 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

ساوثامبتون – مانشستر سيتي 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي – الجولة الـ 18