جدول ترتيب الدورى المصرى ومواعيد مباريات الجولة 13

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخاصة جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك عن جدول ترتيب الدوري المصري ومواعيد مباريات الجولة 13، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين له، نادي فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الزمالك، صاحب اللقب فى الموسم الماضي، فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 الأهلي 12 9 3 0 22 5 +17 30 2 فيوتشر 12 7 5 0 15 7 +8 26 3 الزمالك 12 7 4 1 22 7 +15 25 4 بيراميدز 12 7 2 3 18 9 +9 23 5 المقاولون العرب 12 4 6 2 14 13 +1 18 6 الاتحاد السكندري 12 6 0 6 12 14 -2 18 7 غزل المحلة 12 5 3 4 11 15 -4 18 8 المصري البورسعيدي 12 4 5 3 12 13 -1 17 9 أسوان 12 5 1 6 13 13 0 16 10 سيراميكا كليوباترا 12 4 3 5 17 16 +1 15 11 طلائع الجيش 12 3 4 5 14 19 -5 13 12 فاركو 12 2 6 4 10 11 -1 12 13 البنك الأهلي 12 2 5 5 10 13 -3 11 14 سموحة 12 1 7 4 4 10 -6 10 15 إنبي 12 2 4 6 11 18 -7 10 16 حرس الحدود 12 2 4 6 9 16 -7 10 17 الداخلية 12 1 6 5 6 13 -7 9 18 الإسماعيلي 12 1 4 7 7 15 -8 7

مواعيد مباريات الدوري المصري الجولة 13

الأربعاء11 يناير

الداخلية × البنك الأهلي.. 2:45 عصرًا.

سموحة × طلائع الجيش.. 2:45 عصرًا

الاتحاد السكندري× الزمالك.. 7:00 مساءً.

فيوتشر × بيراميدز.. 7:00 مساءً.

الخميس 12يناير

غزل المحلة× إنبي.. 5:00 مساءً.

الأهلي × المصري البورسعيدي.. 7:00 مساءً.

الجمعة 13يناير