الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى ومواعيد مباريات الجولة 13

الدورى المصرى
الدورى المصرى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخاصة جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك عن جدول ترتيب الدوري المصري ومواعيد مباريات الجولة 13، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين له، نادي فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الزمالك، صاحب اللقب فى الموسم الماضي، فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

مركزفريقلفتخلهضده+/-نقط
1الأهلي12930225+1730
2فيوتشر12750157+826
3الزمالك12741227+1525
4بيراميدز12723189+923
5المقاولون العرب124621413+118
6الاتحاد السكندري126061214-218
7غزل المحلة125341115-418
8المصري البورسعيدي124531213-117
9أسوان125161313016
10سيراميكا كليوباترا124351716+115
11طلائع الجيش123451419-513
12فاركو122641011-112
13البنك الأهلي122551013-311
14سموحة12174410-610
15إنبي122461118-710
16حرس الحدود12246916-710
17الداخلية12165613-79
18الإسماعيلي12147715-87

مواعيد مباريات الدوري المصري الجولة 13

الأربعاء11 يناير

  • الداخلية × البنك الأهلي.. 2:45 عصرًا.
  • سموحة × طلائع الجيش.. 2:45 عصرًا
  • الاتحاد السكندري× الزمالك.. 7:00 مساءً.
  • فيوتشر × بيراميدز.. 7:00 مساءً.

الخميس 12يناير

  • غزل المحلة× إنبي.. 5:00 مساءً.
  • الأهلي × المصري البورسعيدي.. 7:00 مساءً.

رسميًا.. الأهلى يضم مروان عطية لمدة أربع سنوات ونصف

استبعاد فتوح وعبدالله جمعة من قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

الجمعة 13يناير

  • أسوان × حرس الحدود.. 2:45 عصرًا
  • فاركو ضد سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساءً.
  • الإسماعيلي ضد المقاولون العرب.. 7:00مساءً.
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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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