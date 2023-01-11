آية مدنى: توجيه الرئيس بتحديد سعر مجزٍ لتوريد القمح من المزارعين عادل ودستورى

أشادت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيه الرئيس السيسي الحكومة، بتحديد سعر مجزٍ لتوريد محصول القمح من المزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً، مؤكدة أنه قرار عادل للفلاح ودستوري.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها، أن توجيه الرئيس السيسي ينتصر للفلاح ويراعي ظروفه المعيشية بتحقيق هامش ربح ملائم في ظل توحش أسعار مدخلات الزراعة والطاقة والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى أجور العاملين وارتفاع أسعار إيجار الأرض وأضرار تغير المناخ.

وأوضحت أن التوجيه أيضًا دستوري يتماشى مع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور والتي نصت على التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.

وتابعت : طالبنا الحكومة كثيرا بهذا الأمر وسألنا وزير الزراعة في الجلسة العامة بضرورة تحقيق ذلك انصافا للفلاح، وجاء توجيه الرئيس اليوم كتأكيد على مطالبنا المشروعة للفلاح.