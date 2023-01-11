الغرفة التجارية: لا توجد أزمة فى الأرز ولدينا فائض بنسبة 15%

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لا توجد أزمة في الأرز، ولكن هناك فائضا عن حاجة السوق، إضافة إلى أن الدولة استوردت كمية من الخارج، نتج عنها وجود فائض مرحل بنسبة 15%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأرز يزرعه الفلاح، ويسلمه للمضرب الذي يورد لمصنع التعبئة ومنه إلى السوق.

بعض شركات التعبئة تخلت عن العمل في الأرز

وأوضح، أن بعض شركات التعبئة تخلت عن العمل في الأرز بعدما أصبح سلعة تموينية خوفًا من أن يخضعوا لقانون التموين، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة أرز في الشارع، ولكن المزارع يحتفظ بالمنتج حتى يرتفع السعر، وبعد صدور قرار بإلزام الفلاح بتسليم جزء من الإنتاج في الأماكن المصرح فيها بالزراعة، وساعد في توفير الأرز في الأسواق.

واستطرد، أن الأرز الفاخر الذي يحتوي على أقل من 3 % كسر بـ 18 جنيها، والسايب بـ 12 جنيهًا، والـ 5 % كسر بـ 16 جنيهًا، مشيرًا إلى الأسعار العالمية في سلة السلع الغذائية العالمية آخذة في الانخفاض منذ 7 أشهر.