التموين: صندوق الذهب للاستثمار بالبورصة سيحقق الربح للتاجر والمواطن

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن المواطنين شهدوا الفترة الماضية قفزات كبيرة في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تلك القفزات، إلا أن الذهب سيظل محافظًا على مقولة "زينة وخزينة".

استثمار الذهب بالبورصة

وأكد فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن صندوق الذهب الاستثماري بالبورصة سيحقق الربح للتاجر والمواطن بصورة كبيرة.

شراء أسهم الذهب

وأضاف في حديثه، أن الشراء والتخزين في الذهب يجعل الشخص مقيدًا بأسعار الذهب، ولكن شراء الأسهم في صندوق الذهب يعني الحصول على ربح السهم ومن ثم تحقيق الربح.