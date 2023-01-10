الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير الزراعة عن نقل ملكية حديقة الحيوان: «مصر لا تسلم من الشائعات»

السيد القصير
السيد القصير

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل تطوير حديقة الحيوان وما يتداول عن نقل ملكيتها لجهة خارجية، مؤكدًا أنها خرجت من تصنيف الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان عام 2004.

سبب خروج حديقة الحيوان من الاتحاد الدولي 

وقال وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن خروج الحديقة من التصنيف العالمي جاء بعد نفوق بعض الحيوانات دون القدرة على تعويضها وشراء بدائل، ولكن يتم تبادل الحيوانات بالحدائق المسجلة في الاتحاد الدولي. 

وتابع، أن حديقتا الأورمان والحيوان ستظلان تابعتان لوزارة الزراعة ولن تذهب ملكيتها لأي جهة أخرى، مؤكدًا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، هي التي تتولى الإنفاق على تطوير الحديقة دون أن تلزم الزراعة برد هذه المبالغ أو تحملها لميزانية الدولة. 

وأردف القصير أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، سوف تحصل على مقابل تطوير حديقة الحيوان من خلال الإشراف على تشغيلها، مشيرًا إلى أن حق الانتفاع الذي يعود للدولة يزيد عما عليه الآن، مؤكدًا: “مصر لا تسلم من الشائعات والأكاذيب والأخبار المغرضة”. 

وأكد أنه لا مساس بالمساحات الخضراء أو المباني الأثرية والتاريخية أو النباتات النادرة والأثرية، مشيرا إلى أن نسبة المباني لن تتجاوز 1% من إجمالي مساحة الحديقة، موضحا أنها مفتوحة حاليًا وتمارس نشاطها، وكل عوائدها تدخل لميزانية الدولة. 

حديقة الحيوان نقل ملكيتها الشائعات مصر الأكاذيب

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