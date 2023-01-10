«تعليم كفرالشيخ»: إجراء المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية.

كان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء، سواء بالمحافظة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفرالشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.