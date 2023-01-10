الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم كفرالشيخ»: إجراء المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية

الاجتماع
الاجتماع

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية.

كان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء، سواء بالمحافظة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفرالشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

التعليم وظائف كفر الشيخ الادارة التعليمية لجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

رئيس البنك الدولي: الأزمة الحالية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي

اقتصاد الأولويات.. خبراء: ترشيد الإنفاق يضبط الأداء المالى ويوفر العملة الأجنبية

مؤلفة «جروب العيلة»: سميحة أيوب وافقت على السيناريو.. وردود الأفعال ممتازة

«الغرفة التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

استمرار حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية