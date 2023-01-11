حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأربعاء 11 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية، اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: اقتنع بما كتب لك، والعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.

عاطفياً: لا تقدّم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مضطراً إلى بذل المزيد.

صحياً: عالج وضعك الصحي مع أصحاب الاختصاص ولا تتصرف بعناد وتصلب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحياً: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: قد يخيّب ظنّك هذا اليوم، ولن يجعلك أكثر استقطاباً من الآخرين، ومع ذلك فإنك لا تفسح في المجال أمام اليأس ليتسلل إليك.

عاطفياً: تتطلب مواقف معينة مرونة مع الحبيب من دون بذل جهد كبير بالضرورة، ومناقشة الموضوعات بوعي وبهدوء.

صحياً: لا تكثر من السهر حتى ساعات متأخرة ثم الاستيقاظ باكراً، فقد ترهق جسمك كثيراً.

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

إيجابيات مواليد الأبراج النارية

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

سلبيات مواليد الأبراج النارية

ومن أكثر السلبيات التي توجد في مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.