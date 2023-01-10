غدًا.. نظر قضية محامى مرسى مطروح بعد استبعاد شبهة الجناية

تنظر محكمة جنح مطروح غدًا، قضية محامي مرسى مطروح، بعد استبعاد شبهة الجناية وإحالة 6 محامين للمحاكمة الجنائية بجلسة الغد أمام محكمة جنح مطروح.

تعود تفاصيل الواقعة التي حدثت الجمعة الماضي، إلى مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطور الى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحاميين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط أربعة محامين آخرين، وسلم بعضهم أنفسهم لجهات التحقيق.

وقرر قاضي جنح مطروح تجديد حبس المحاميين 15 يومًا، فيما أصدرت نيابة مطروح الجزئية أمرًا بضبط وإحضار أربعة محامين جدد على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة في المشاجرة التي وقعت بين المحامين والموظفين.

وحاليًا مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح في اجتماع دائم لبحث الأزمة وحماية أعضائها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.