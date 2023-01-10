الإثنين.. نادي القصة يستضيف حفل مناقشة وتوقيع «الخطة 51»

يُقيم نادي القصة، الإثنين المقبل، ندوة لمناقشة رواية "الخطة 51" للكاتب الصحفى والروائى محمد شعير والصادرة عن دار حابى للنشر، ويدير الندوة الناقد شوقي عبد الحميد.

ويناقش الرواية الناقد حسن الجوخ، والأديبة ضحى عاصي، والناقدة بسمة الصقار.

وتدور أحداث رواية “الخطة 51” في عوالم الرياضة والسياسة والفن والإعلام، حول حلم شاب صغير باحتراف لعب كرة القدم، ورعاية والده الصحفي مسيرة حلمه، وخلال ذلك تقع أحداث مثيرة تتقاطع فيها أجواء العوالم المختلفة في الرواية.

ومن جانبه، قال الكاتب محمد شعير، إنه يعتبر رواية "الخطة 51" بمثابة العمل الأول له، رغم أنه أصدر من قبل 5 كتب على مدار 20 عاما، لكن كتابة الأدب ظلت حلما بالنسبة له لسنوات، تردد كثيرا قبل الإقدام على خوض التجربة، إكبارا للأدب واحتراما لقواعده، حتى جاءت هذه الرواية أشبه بمغامرة، لكنها مغامرة محسوبة، مكتملة من زاوية الجهد والتدقيق والإخلاص، ويبقى أن يجد القارئ في الحكاية ما يمتعه ويجذبه.