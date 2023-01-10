الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت العدل: اخترت اسم «تقدر» لإثبات قوة المصريين.. ونصيحة لأولياء الأمور

العدل
العدل

كشف السيناريست مدحت العدل عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته على عرض «تقدر»، لافتًا إلى انه اختار اسم "تقدر" ليكون مثال للقدرة على التحدي والعمل على إنجاز المستحيل بنوع من الصبر والكفاح وهو ما يمتاز به المواطن المصري.

وقال العدل لـ الدستور، إن العرض يمكن للجميع ان يستمتع به، لكنه موجه أكثر لفئة مهمة في حياتنا كمصريين، وخاصة أعمار من 7 إلى 16 عامًا، وهما فئة الأطفال، وكان من الضروري أن نتحدث معهم بعروض مسرحية على هذا الشكل، وأعتقد أننا نجحنا في إيصال فكرة ما لهم عبر هذه الأعمال الفنية المميزة من حيث الفكرة وتنفيذها.

وعبّر عن رغبته الشديدة في تقديم ورش ودورات تدريب لكل الطلاب فيما يخص مجالات السيناريو والكتابة لاكتشاف المواهب المتعددة المتواجدة في طلاب مصر، حتى يخرج جيل جديد من الموهوبين، الذين يسيرون على نهج التطوير الكتابي، بأعمال ستكون في المستقبل.

وتابع: «هذا دورنا الذي لابد كمفكرين وأدباء أن يظهر على السطح، فلابد أن يكون لدينا دور هام في نشأة المجتمع والطفل المصري، ليخرج ذو طابع تثقيفي وفهم عالي، ليستطيع أن يقدم أعمالا أدبية جيدة تحول إلى عمل فني مليء بالأشكال القائمة على الموهبة والتعلم الجيد.

واختتم: «لدي رسالة مهمة أريد أن تصل لكل أولياء الأمور وهي أن يشجعوا أولادهم على اكتشاف مواهبهم وأن يتأكدوا أن المسرح له دورا مهما في إبعاد كل الأفكار السيئة عن أولادنا مثل مساوىء السوشيال ميديا أو الاكتئاب وغيرها فالمسرح وسيلة عظيمة لتفريغ طاقات الشباب».

اكتشاف المواهب إكتشاف مواهبهم الأعمال الفنية المميزة الأعمال الفنية آلاف الأفعال الاكتئاب الأم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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