الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى والناتو يتعهدان بمزيد من الدعم العسكرى لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، بتعزيز دعمهما لأوكرانيا  لتعزيز دفاعاتها في الحرب، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. 

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي: "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا".

وأرسلت دول تنتمي للناتو والاتحاد الأوروبي، أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف ساعدتها في صد قوات موسكو. 

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا عن أنها ستزود أوكرانيا بآليات قتالية مدرعة، غير أن كييف طلبت أيضًا تزويدها بدبابات ثقيلة متطورة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أعتقد أنه يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع المعدات العسكرية التي تحتاج لها ويمكنها استخدامها للدفاع عن أراضيها".

وأضافت: "هذا يعني بالطبع أنظمة دفاع جوي متطورة، ولكن أيضًا معدات عسكرية أخرى متطورة، طالما كان ذلك ضروريًا للدفاع عن أوكرانيا".

من ناحيته، قال ستولتنبرج، إن الداعمين الغربيين لـ كييف، سيجتمعون الأسبوع المقبل مع وزير الدفاع الأوكراني للتباحث في أنواع الأسلحة المطلوبة بالتحديد وكيف يمكن للحلفاء توفيرها.

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بإضافة المزيد من الأنظمة والمنصات والأسلحة، بل أيضًا ضمان عمل المنصات والأسلحة التي قمنا بتزويدها بها، كما ينبغي"، وفق فرانس برس.

الاتحاد الأوروبي حلف الناتو تعزيز دفاعات أوكرانيا الحرب الروسية ـ الأوكرانية تعهد

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