الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عصابة نسائية بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

عصابة
عصابة

حيلة جديدة للنصب علي المواطنين، عن طريق إيهامهم بواسطة تشكيل عصابي مكون من سيدتين بطرق أبواب الشقق والمنازل والادعاء بأنهم مندوبين مبيعات لإحدى شركات التنظيف. 
وبمجرد دخول المنزل منتحلين صفة مندوبين مبيعات والادعاء بفوز المجني عليهم بمشتريات بعد الشراء بمبلغ معين، وخلال تلك العملية تقوم إحدى السيدتين بمغافلة صاحب المنزل وسرقته.

البداية بتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات ، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية من داخل الحقيبة الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما  تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ، على النحو المشار إليه ، كما أضافتا بإرتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج)، تم ضبطه ، وبمواجهته نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى حصيلة بيع المشغولات الذهبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتان وإتهموهما بالنصب عليهم.

تم عرض المتهمين علي النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشغولات الذهبية تشكيل عصابي شرطة المطرية قسم شرطة المطرية قسم شرطة عابدين نصب علي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

عائلة فتاة تجبر شابًا على ارتداء «قميص نوم» بالدقهلية

موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

بدء عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بالحامدية الشاذلية

ترقيـة 594 من معاونى النيابة العامة إلى وظيفة مساعد نيابة عامة

العراق تُطالب البرلمانات الآسيوية بدور أكبر لتعميق العلاقات بين البلدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية