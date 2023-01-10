التحقيق مع عصابة نسائية بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

حيلة جديدة للنصب علي المواطنين، عن طريق إيهامهم بواسطة تشكيل عصابي مكون من سيدتين بطرق أبواب الشقق والمنازل والادعاء بأنهم مندوبين مبيعات لإحدى شركات التنظيف.

وبمجرد دخول المنزل منتحلين صفة مندوبين مبيعات والادعاء بفوز المجني عليهم بمشتريات بعد الشراء بمبلغ معين، وخلال تلك العملية تقوم إحدى السيدتين بمغافلة صاحب المنزل وسرقته.

البداية بتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات ، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية من داخل الحقيبة الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ، على النحو المشار إليه ، كما أضافتا بإرتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج)، تم ضبطه ، وبمواجهته نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى حصيلة بيع المشغولات الذهبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتان وإتهموهما بالنصب عليهم.

تم عرض المتهمين علي النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.