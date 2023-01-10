الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل رجل أعمال شهير بالدقهلية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، على قرار إخلاء سبيل رجل أعمال شهير بالدقهلية، بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء  

وقد تم تحديد جلسة غدا الأربعاء أمام قاضي المعارضات بمحكمة السنبلاوين الجزئية للنظر في أمر إخلاء السبيل من عدمه.

وشهدت جلسة نظر تجديد حبس المتهم "أحمد ع. م."، 73عاما، صاحب توكيل سيارات نقل ثقيل ومالك مدرسة خاصة، تقديم دفاع المتهم المستندات التي تدل على أن المبالغ المضبوطة لديه حصل عليها بالطريق الشرعي وأنه يمتلك حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك، وانتهت بقرار المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، وهو ما استأنفت النيابة العامة عليه.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا ضبطوا المدعو "أحمد ع. م. ا"،73 عامًا، رجل أعمال وبحوزته عملات أجنبية متنوعة منها: 1333 ألف و395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلووتي بولندي، 13400 جنية مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023.

اتجار في النقد الأجنبي البنك المركزي النيابة العامة رجل أعمال شهير قاضي المعارضات بمحكمة قاضي المعارضات

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وائل لطفي

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