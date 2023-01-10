الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أعمال الشغب.. «الشيوخ البرازيلي» يوافق على تدخل الأجهزة الاتحادية

البرازيل
البرازيل

أعلن مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الثلاثاء، عن موافقته على تدخل الأجهزة الاتحادية في برازيليا بعد أعمال الشغب التي جرت يوم الأحد الماضي، في القصر الرئاسي ومبنى الكونجرس، وفق شبكة “سكاي نيوز” الاخبارية. 

وأعلن الادعاء العام في البرازيل، مساء الأحد، عن فتح تحقيق ضد المتورطين في اقتحامات المباني الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم حشد قوات الشرطة للسيطرة على الوضع في برازيليا، حسبما قال رئيس الشيوخ البرازيلي.

فيما أشار وزير العدل البرازيلي، إلى أن محاولات الاقتحام العبثية لأنصار بولسونارو لن تسود، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

مناصرو الرئيس البرازيلي


وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق، إلى أن مناصرين للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قاموا باقتحام مبنى الكونجرس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أدى لولا دا سيلفا، اليمين كرئيس جديد للبرازيل، وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها أعلى منصب في البلاد، وتجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.

مجلس الشيوخ البرازيلي برازيليا تدخل الاجهزة اعمال الشغب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

عائلة فتاة تجبر شابًا على ارتداء «قميص نوم» بالدقهلية

موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

بدء عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بالحامدية الشاذلية

ترقيـة 594 من معاونى النيابة العامة إلى وظيفة مساعد نيابة عامة

العراق تُطالب البرلمانات الآسيوية بدور أكبر لتعميق العلاقات بين البلدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية