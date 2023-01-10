بعد أعمال الشغب.. «الشيوخ البرازيلي» يوافق على تدخل الأجهزة الاتحادية

أعلن مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الثلاثاء، عن موافقته على تدخل الأجهزة الاتحادية في برازيليا بعد أعمال الشغب التي جرت يوم الأحد الماضي، في القصر الرئاسي ومبنى الكونجرس، وفق شبكة “سكاي نيوز” الاخبارية.

وأعلن الادعاء العام في البرازيل، مساء الأحد، عن فتح تحقيق ضد المتورطين في اقتحامات المباني الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم حشد قوات الشرطة للسيطرة على الوضع في برازيليا، حسبما قال رئيس الشيوخ البرازيلي.

فيما أشار وزير العدل البرازيلي، إلى أن محاولات الاقتحام العبثية لأنصار بولسونارو لن تسود، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

مناصرو الرئيس البرازيلي



وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق، إلى أن مناصرين للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قاموا باقتحام مبنى الكونجرس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أدى لولا دا سيلفا، اليمين كرئيس جديد للبرازيل، وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها أعلى منصب في البلاد، وتجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.