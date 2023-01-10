«زي الملايكة».. أول تعليق من تعليم الدقهلية على صورة المعلم وطالب متلازمة داون

فى أول تعليق لـ ناصر شعبان على، قال ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن كل معلمي مدرسة التربية الفكرية والسمعية ملائكة من الجنة لأنهم يتعاملون مع ذوى الهمم وهذا ليس جديد عليهم، وذلك بعد تداول صورة إطعام معلم لطالب من ذوى الهمم خلال رحلة مدرسية.

أضاف شعبان: “لدينا مدارس داخلية للتربية الفكرية وجميع المعلمين يتعاملون مع الطلاب بهذه الطريقة وهذه الانسانية”.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لمدرس بإحدى مدارس التربية الفكرية في الدقهلية وهو يساعد طالبا من ذوي الهمم على تناول الطعام، مشيدين بما فعله المدرس تجاه الطالب.

التقط مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء مدرسة التربية الفكرية في كوم النور بالدقهلية، صور للمعلم بعدما ترك طعامه من أجل إطعام طفل من ذوي الهمم، أثناء الرحلة المدرسية التي نظموها للأطفال في نهاية عام 2022، لمدينة القاهرة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

يروي شرف الدين، لـ"الدستور"، كواليس الصورة قائلًا: "هذه المدرسة هي الوحيدة الداخلية على مستوى المحافظة، حيث يتم استلام الطلاب يوم الأحد صباحًا ويعودوا لذويهم يوم الخميس بعد الظهر، وبسبب هذا تطوعت بالحصول على موافقة للقيام برحلة للمعالم الأثرية في القاهرة".

ويضيف: "الرحلة كانت يوم الأربعاء الماضي، حيث ذهبنا إلى المتحف القومي للحضارات والقرية الفرعونية وبانوراما أكتوبر، وأثناء زيارتنا للقرية الفرعونية وقت الظهيرة وهو ميعاد تناول وجبة الغداء للأطفال وكل مشرف مسئول عن 3 أولاد، وخلال مروري عليهم للاطمئنان أن كل شىء على ما يرام، وجدت أن هذا الطفل في مجموعة الأستاذ إبراهيم لديه صعوبة في الحركة، ولم يستطع أن يأكل فوجدت مستر إبراهيم يترك طعامه ليطعم الطفل بنفسه، حيث إن الجميع يتعامل على أن الأولاد أطفالهم ويحنو عليهم كما يحنو على أولادهم".