«طوبة يخلي الصبية كركوبة»..

يصادف اليوم أول أيام الشهر القبطي "طوبة"، والمعروف ببرده القارس، لذلك أطلق المثل الشعبي القديم عليه "طوبة يخلي الصبية كركوبة"، وبهذه المناسبة سنوضح لكم نماذج من الأمثال الشعبية في الثقافة المصرية القديمة وعلاقتها بمواسم الزراعة والحصاد.

ارتبط التقويم القبطي بالزراعة والحصاد عند المصريين، ولم ينهي حتى الآن، بل استمر العمل به بالنسبة للفلاحين حتى اليوم لأنه الأدق لهم عن أي شهور أخرى، لذلك سنكشف الأمثال الشهيرة لموسم الزراعة والحصاد، بحسب الشهور القبطية التي كانت أسمائها في الأصل مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم تم تحويرها إلى القبطية.

الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية والتي يحفظها الأجداد وينقلوها للأحفاد اليوم:

شهر طوبة

شهر طوبة بدايته يوم 10 يناير، والمثل الشعبي المرتبط به " طوبة يخلي الشابة كركوبة"، وذك لشدة البرد فيه.

شهر أمشير

شهر أمشير بدايته يوم 9 فبراير، والمثل الشعبي المرتبط به هو "أمشير أبو الزعابير.. ياخد العجوزة ويطير" وذلك نسبة إلى شدة الهواء خلاله.

شهر برمهات

شهر برمهات بدايته يوم 11 مارس، والمثل الشعبي المرتبط به هو "برهمات.. روح الغيط وهات"وذلك نسبة إلى موعد نضج المحاصيل الشتوية.

شهر برمودة

شهر برمودة" بدايته يوم أبريل، والمثل الشعبي المرتبط به هو "برمودة.. دق العامودة" وذلك نسبة إلى دق سنابل القمح بعد نضجها.

شهر بشنس

شهر بشنس بدايته يوم 9 مايو، والمثل الشعبي المرتبط به هو "بشنس.. يكنس الغيط كنس." وذلك نسبة إلى فراغ الأراضي الزراعية في هذا الوقت من الزراعة والحصاد.

شهر بؤونة

شهر بؤونة بدايته يوم 8 يونيو، والمثل الشعبي المرتبط به هو "بؤونة.. تنشف المياه من الماعونة"، وذلك نسبة إلى الحر الشديد في هذا الشهر.

شهر أبيب

شهر أبيب بدايته يوم 8 يوليو، والمثل الشعبي المرتبط به هو "أبيب أبو اللهاليب"، وذلك نسبة إلى حر أشد من شهر بؤونة.

شهر مسرة

شهر مسرة بدايته يوم 7 أغسطس، والمثل الشعبي المرتبط به هو "مسرة.. تجرى فيه كل ترعة عسرة"، وهذا يرجع إلى ازدياد مياه الفيضان التي تغمر الأرض وتملؤها بالماء.

شهر توت

شهور توت بدايته يوم 12 سبتمبر، والمثل الشعبي المرتبط به "توت ري ولا تموت"، وذلك نسبة إلى ازدياد المياه وري الأراضي في هذا الوقت.

شهر بابة

شهر بابة بدايته يوم 11 أكتوبر، والمثل الشعبي المرتبط به هو "بابة.. خش واقفل البوابة"، وذلك يدل على الابتعاد عن الطقس البارد بسبب بداية الأجواء الباردة.

شهر هاتور

شهر هاتور بدايته يوم 11 نوفمبر، والمثل الشعبي المرتبط به هو "هاتور.. يقول للبرد طور طور"، وهذا نسبة إلى بداية شهر الشتاء وأجوائه الباردة، وأيضا هناك مثل مرتبط به وهو "هاتور أبو الدهب منثور"، وذلك نسبة إلى بدء زراعة القمح في هذا الوقت.

شهر كيهك أو كياك

شهر كياك بدايته يوم 11 ديسمبر، والمثل الشعبي المرتبط به هو "كياك صبحك مساك.. شيل يدك من غداك.. وحطها في عشاك"، وهذا يدل على أن هذا الشهر أيامه هي أقصر أيام العام.