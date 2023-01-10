الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«طوبة يخلي الصبية كركوبة»..

الأمثال الشعبية في الثقافة المصرية القديمة وعلاقتها بمواسم الزراعة والحصاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يصادف اليوم أول أيام الشهر القبطي "طوبة"، والمعروف ببرده القارس، لذلك أطلق المثل الشعبي القديم عليه "طوبة يخلي الصبية كركوبة"، وبهذه المناسبة سنوضح لكم نماذج من الأمثال الشعبية في الثقافة المصرية القديمة وعلاقتها بمواسم الزراعة والحصاد.

ارتبط  التقويم القبطي بالزراعة والحصاد عند المصريين، ولم ينهي حتى الآن، بل استمر العمل به بالنسبة للفلاحين حتى اليوم لأنه الأدق لهم عن أي شهور أخرى، لذلك سنكشف الأمثال الشهيرة لموسم الزراعة والحصاد، بحسب الشهور القبطية التي كانت أسمائها في الأصل مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم تم تحويرها إلى القبطية.

الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية والتي يحفظها الأجداد وينقلوها للأحفاد اليوم:

 

الأمثال الشعبية في سيناء تحدد الطقس وطبيعة الحياة

شهر طوبة

شهر طوبة بدايته يوم 10 يناير، والمثل الشعبي المرتبط به " طوبة يخلي الشابة كركوبة"، وذك لشدة البرد فيه.

 

شهر أمشير

شهر أمشير  بدايته يوم 9 فبراير، والمثل الشعبي المرتبط به هو "أمشير أبو الزعابير.. ياخد العجوزة ويطير" وذلك نسبة إلى  شدة الهواء خلاله.

 

شهر برمهات

شهر برمهات بدايته يوم 11 مارس، والمثل الشعبي المرتبط به هو "برهمات.. روح الغيط وهات"وذلك نسبة إلى موعد نضج المحاصيل الشتوية.

نصائح الأمثال الشعبية للمرأة المصرية

شهر برمودة

شهر برمودة" بدايته يوم أبريل، والمثل الشعبي المرتبط به هو "برمودة.. دق العامودة" وذلك نسبة إلى دق سنابل القمح بعد نضجها.

شهر بشنس

شهر بشنس بدايته يوم 9 مايو، والمثل الشعبي المرتبط به هو "بشنس.. يكنس الغيط كنس." وذلك نسبة إلى فراغ الأراضي الزراعية في هذا الوقت من الزراعة والحصاد.

شهر بؤونة

شهر بؤونة بدايته يوم 8 يونيو، والمثل الشعبي المرتبط به هو "بؤونة.. تنشف المياه من الماعونة"، وذلك نسبة إلى الحر الشديد في هذا الشهر.

 

شهر أبيب

شهر أبيب بدايته يوم 8 يوليو، والمثل الشعبي المرتبط به هو "أبيب أبو اللهاليب"، وذلك نسبة إلى حر أشد من شهر بؤونة.

شهر مسرة

شهر مسرة بدايته يوم 7 أغسطس، والمثل الشعبي المرتبط به هو "مسرة.. تجرى فيه كل ترعة عسرة"، وهذا يرجع إلى ازدياد مياه الفيضان التي تغمر الأرض وتملؤها بالماء.

شهر توت

شهور توت بدايته يوم 12 سبتمبر، والمثل الشعبي المرتبط به  "توت ري ولا تموت"، وذلك نسبة إلى ازدياد المياه وري الأراضي في هذا الوقت.

شهر بابة 

شهر بابة بدايته يوم 11 أكتوبر، والمثل الشعبي المرتبط به هو "بابة.. خش واقفل البوابة"، وذلك يدل على الابتعاد عن الطقس البارد بسبب بداية الأجواء الباردة.

شهر هاتور

شهر هاتور بدايته يوم 11 نوفمبر، والمثل الشعبي المرتبط به هو "هاتور.. يقول للبرد طور طور"، وهذا نسبة إلى بداية شهر الشتاء وأجوائه الباردة، وأيضا هناك مثل مرتبط به وهو  "هاتور أبو الدهب منثور"، وذلك نسبة إلى بدء زراعة القمح في هذا الوقت.

شهر  كيهك أو كياك

شهر كياك بدايته يوم 11 ديسمبر، والمثل الشعبي المرتبط به هو "كياك صبحك مساك.. شيل يدك من غداك.. وحطها في عشاك"، وهذا يدل على أن هذا الشهر أيامه هي  أقصر أيام العام.

شهر طوبة الأمثال الشعبية الأمثال الشعبية في الثقافة المصرية القديمة مواسم الزراعة والحصاد التقويم القبطي شهر أمشير

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

رئيس البنك الدولي: الأزمة الحالية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي

اقتصاد الأولويات.. خبراء: ترشيد الإنفاق يضبط الأداء المالى ويوفر العملة الأجنبية

مؤلفة «جروب العيلة»: سميحة أيوب وافقت على السيناريو.. وردود الأفعال ممتازة

«الغرفة التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

استمرار حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية