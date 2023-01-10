الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواطن عن دعم «حياة كريمة» مرضى السرطان: وفرت لنا كل الاحتياجات اللازمة

حياة كريمة
حياة كريمة

ساهمت مبادرة “حياة كريمة” في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومن جهته قال سيد عبدالوهاب، الذي يبلغ من العمر الـ38 عاما، “ابني محمد صاحب الـ16 عاماً كان يحارب مرض السرطان أكثر من سنة، وكنت في قلق شديد خائف من تكاليف الإشعات والعلاج، ولكن بدعم مبادرة ”حياة كريمة" لم تتركني أنا وابني نحارب هذا المرض بمفردنا، حيث قدمت المبادرة لنا كل الدعم ووفرت لنا كل الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذا المرض".

 

وأضاف عبدالوهاب،  لـ" الدستور"، أن الشعب المصري يقدر مجهودات الحكومة المصرية ومبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين الذي يشعر بأبنائه ولم يتركهم أبداً في تلك الظروف التي يمر بها العالم من غلاء ونقص الغذاء ولكن الرئيس ما زال صامدا أمام هذه المصاعب ولم يتركنا أبداً، واستكمل حديثه من خلال “الدستور” أن المبادرات الرئاسية لها دور فعال وكبير وأكد على أهمية الاكتشاف المبكر فى خفض معدلات الإصابة والانتشار للأمراض المعدية والسرطانات.

 

وأكد عبدالوهاب، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف المواطنين حرصًا على سلامتهم وأهمية الفحص المبكر للأمراض فى أماكن تلقى الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية للحصول على أفضل النتائج العلاجية، وفى إطار حرص الرئيس السيسى على بناء الإنسان المصرى والاطمئنان على صحة المصريين، حيث اهتم بصحة المواطنين وأطلق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتى تستهدف إجراء مسح طبى على المصريين، وتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل على مستوى المحافظات المختلفة من خلال التمويل الحكومى للمشروع.

 

واستكمل حديثه قائلًا: "أنا سعيد وفخور جدا لما تقدمه الدولة من إقامة المستشفيات النموذجية داخل كل محافظة، وذلك بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين وذلك لحين تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل على مستوى كافة المحافظات".

المستشفيات النموذجية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة المبادرات الرئاسية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري مبادرة “حياة كريمة” مرضى السرطان

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