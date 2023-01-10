الشمع الأحمر.. حكاياته مع خطابات الملوك ورومانسية العشاق

مغلق بالشمع الأحمر.. أول شيء ستتذكره هو غلق محل أو ما شابه، لكن هل فكرت في مرة أن هذه الجملة قد تكون رومانسية أو حتى مهمة.. رسائل العشاق و خطابات الملوك.

حكايات العشاق

رومانسية و خبايا العشاق تغلق بالشمع الأحمر، وكذلك يشعلونه وسط طاولة مستديرة على عشاء خاص، كما يتم الاحتفال به في معظم العالم يوم 14 فبراير من كل عام، ويكون المنتج الأكثر مبيعاً حول العالم بعد الورد الأحمر.

كانت رسائل العشاق في القرن الـ19 تختم بالشمع الأحمر، لأنه في هذا الوقت برزت الأختام رخامية اللون التي تتشكل من خلط ألوان معينة من الشمع فتبدو كالرخام حين تبرد وتتجمد فتعطي شكلا خاطفا للعين، كما قام الفرنسيون في هذا الوقت بتعطير شمع الختم بالمسك أو بأنواع معينة من العطور كل منها يدل على معنى معين، وضمن هذه المعاني التعبير عن الحب والهيام.

استخدام الشمع الأحمر في الرسائل المهمة

في أواخر القرن الـ 19 اقتصر استخدام أختام الشمع على مراسلات المحاكم والطرود السريعة التي تحتوي على الأشياء الثمينة للأمن والطرود المالية المرسلة عن طريق الإرساليات السريعة أو الأجنبية.

حكاية الشمع الأحمر مع الملوك

استخدم الملوك الشمع الأحمر في اختامهم، حيث إن الختم بالشمع الأحمر هو ما منح هذا اللون من الشمع شهرته الكبيرة حول العالم، وهو ما ظهر في بعض الأعمال الفنية عندما يختم ملكاً أو سلطاناً أو قائداً للجيش، يختم رسالته بالشمع الأحمر في نهايتها، ويغلق الرسالة بختم آخر مما يعني أن الرسالة تحمل أسرارًا عظيمة يجب أن تصل سليمة إلى صاحبها، فهو كان حامي الأسرار العليا في الدولة، وكذا المراسلات الخاصة بين أصحاب السلطة، وكانت أي محاولة لتزوير الختم توصل صاحبها إلى حبل المشنقة.

وحتى اليوم فإن القرارات اليوم في المملكة المتحدة وعدد كبير من الدول ما زالت تعتمد التوقيع بالشمع الأحمر على أي اتفاق أو قرار أو قانون أو مرسوم، وعدم ختمه بالشمع الأحمر يعني أنه لم يتم إقراره أو الاتفاق عليه بعد، حيث إن الشمع الأحمر يستحضر في كل القرارات الملكية أو الرسمية الحكومية، وفي المعاهدات والقوانين التي يجب أن يوقعها الملك.

كان الشمع الأحمر يحمل قوة وسلطات حامل الختم، فيمنع ما يمنع ويقبل ما يقبل، ويحاكم وينقذ من مشنقة الإعدام بعفو خاص بإرادة حامله.